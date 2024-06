Stand: 25.06.2024 06:29 Uhr Barth: Meiningenbrücke am Dienstag gesperrt

Die Meiningenbrücke zwischen dem Festland bei Barth und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am Dienstag gesperrt. Dort sind vor gut zwei Wochen bei Routineuntersuchungen Schäden an den Fahrbahnübergängen festgestellt worden. Die Brücke wird deshalb voraussichtlich bis 18 Uhr halbseitig gesperrt. Es kann also den ganzen Tag zu Staus auf beiden Seiten der Brücke kommen. Die Schäden haben laut Straßenbauamt Stralsund aber keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit der Brücke. Ursprünglich sollte das Provisorium nur fünf Jahre halten. Autos, Busse und Lkw fahren aber bereits seit zwölf Jahren darüber. Ein Neubau hängt mit den Planungen für die Darßbahn zusammen. Diese hatten sich aber immer wieder verzögert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.06.2024 | 06:00 Uhr