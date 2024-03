Stand: 28.03.2024 07:31 Uhr Bargeshagen: Verpuffung im Entsorgungsunternehmen

In einer Halle eines Entsorgungsunternehmens in Bargeshagen hat es am Mittwoch offenbar eine Verpuffung gegen. Dabei sind den Angaben zufolge geringe Mengen Dampf ausgetreten. Grund war offenbar eine chemische Reaktion zwei eingelagerter Stoffe. Sicherheitshalber wurde ein benachbarter Freizeitpark mit 100 Gästen evakuiert. Für Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es.

