Bahnbetrieb in Neubrandenburg rollt ab heute wieder Stand: 01.04.2025 04:50 Uhr Die Stadt Neubrandenburg ist ab heute wieder per Bahn erreichbar. Nach mehr als einem Jahr Bauarbeiten rollt der Betrieb seit den frühen Morgenstunden wieder.

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Altentreptow und Sternfeld werden drei neue Stellwerke in Betrieb genommen. Auch die Stationen Cammin, Gnevkow und Utzedel sind modernisiert worden.

Restarbeiten an den Stationen in Altentreptow und Sternfeld

In Altentreptow und Sternfeld laufen noch Restarbeiten. An diesen Stationen muss nach Angaben der Deutschen Bahn müsse noch die Beleuchtung installiert werden. Deshalb halten die Züge dort aus Sicherheitsgründen vorerst nur tagsüber. Zudem stoppen die Züge der Linie RE 51 und der Linie RE 5 in Sternfeld nur alle zwei Stunden, weil noch am Bahnsteig gearbeitet werde. Die Bauarbeiten rund um Neubrandenburg hatten sich mehrfach verzögert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte