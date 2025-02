Stand: 21.02.2025 16:24 Uhr Neubrandenburg bürgt für Ausbau der Bahnstrecke nach Friedland

Für den Ausbau der Bahnstrecke nach Friedland hat die Stadt Neubrandenburg eine Bürgschaft in Höhe von 1,5 Millionen Euro übernommen. Der Bund stellt Fördermittel zur Verfügung und verlangt dafür aber Sicherheiten. Die Strecke ist 20 Kilometer lang. Auf einem Großteil müssen die Gleise ersetzt werden. Außerdem soll in Friedland ein zusätzliches Verladegleis gebaut werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei knapp 9 Millionen Euro. Die Bürgschaftssumme von 1,5 Millionen Euro wird für die Stadt Neubrandenburg nur dann fällig, wenn die Friedländer Bahn Gesellschaft die Fördermittel nicht so einsetzt, wie vom Eisenbahn-Bundesamt gefordert. Auf dem Gleis zwischen Neubrandenburg und Friedland wird derzeit Dünger transportiert. Nach der Erneuerung sollen auch Getreide, Kalk, Holz und andere Güter dazu kommen. Die jährliche Transportmenge soll sich verdoppeln. Die Bahnstrecke gehört der Friedländer Bahn Gesellschaft. Die Städte Neubrandenburg und Friedland und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben Anteile an der Gesellschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte