Bahn verkauft Logistiktochter Schenker: Jobs auch in MV sicher Stand: 13.09.2024 17:35 Uhr Der Vorstand der Deutschen Bahn AG hat heute eine Vereinbarung zum Verkauf der Logistiktochter DB Schenker unterzeichnet. Käufer ist die dänische Transport- und Logistik-Gruppe DSV. Auch die Arbeitsplätze in MV sollen für mindestens zwei Jahre sicher sein.

Der dänische Logistiker DSV hat das Bieter-Rennen um die Bahn-Speditionstochter Schenker gewonnen. DSV und Deutsche Bahn unterschrieben einen Vorvertrag zum Schenker-Kauf für rund 14 Milliarden Euro, wie beide Unternehmen am Freitag bestätigten. Dem Abkommen müssen die Aufsichtsräte und der Bund noch zustimmen. Auf die Schenker-Arbeitsplätze - auch in Mecklenburg-Vorpommern - soll der Deal keine Auswirkungen haben. Aus der Zentrale für den Nord-Osten in Güstrow werden die Transporte der Schenker-Niederlassungen in Lalendorf, Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Wismar und Sassnitz-Mukran koordiniert. Allein in Güstrow beschäftigt der Logistiker 210 Mitarbeiter.

Beschäftigungsgarantie bis 2027

Zuvor hatte die Schenker-Gewerkschaft Verdi gegen einen Verkauf an DSV demonstriert. Bei einem Zusammenschluss könnten Standorte und Doppelfunktionen wegfallen, hieß es. Diese Spekulation wurde von den Dänen bestritten. Von den insgesamt knapp 15.000 Schenker-Jobs würden weniger als 2.000 wegfallen. Alle lägen im Bereich der Verwaltung. Für zwei Jahre nach dem formalen Zusammenschluss, der laut DSV für das zweite Quartal 2025 geplant ist, gilt eine Beschäftigungsgarantie. Weiterhin hieß es, dass DSV in den kommenden fünf Jahren eine Milliarde Euro investieren wolle und weitere Arbeitsplätze schaffen werde. Wenn die Fusion besiegelt ist, wird DSV im weltweiten Logistikmarkt voraussichtlich die Nummer 1 sein. Die über 150 Jahre alte Traditionsmarke Schenker wird es dann nicht mehr geben.

Weitere Informationen Amazon eröffnet im Herbst sein Logistikzentrum bei Rostock Direkt an der Autobahn in Dummerstorf sollen im Vollbetrieb bis zu 1.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock Globalisierung