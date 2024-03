Bahn-Streik beendet - GDL erwartet verbessertes Angebot Stand: 08.03.2024 14:57 Uhr Der 35-Stunden-Streik der GdL bei der Deutschen Bahn ist am Mittag zuende gegangen. Offen ist, ob und wann neue Tarifverhandlungen beginnen. Die Bahn lädt die Gewerkschaft dazu ein, die GdL will erst ein neues Angebot des Unternehmens sehen.

Der erneute Lokführerstreik hat auch in Mecklenburg-Vorpommern Bahnreisende ausgebremst. Die Deutsche Bahn bot nur ein Grundangebot an, Züge eines anderen Unternehmens fuhren hingegen regulär. Nach dem Ende des 35-Stunden-Streiks der Lokführer weitet die Deutsche Bahn ihr Angebot auch im Nordosten schrittweise wieder aus. Richtig ausgestanden sind die Streikfolgen für Bahnkunden aber erst am Samstag. Es komme im Fernverkehr der Bahn noch bis Tagesende zu erheblichen Beeinträchtigungen, hieß es am Freitag auf der Webseite der Deutschen Bahn. Im Regionalverkehr werde das Angebot bis Tagesende schrittweise ausgeweitet.

Auf einigen Strecken in MV fiel der Bahnverkehr komplett aus

Der bundesweite Streik der GDL im Personenverkehr begann am Donnerstagmorgen um 2 Uhr und endete am Freitag um 13 Uhr. Auf einigen Strecken in MV stand der Bahnverkehr komplett still. Auf manchen Linien fuhren Züge den Angaben zufolge vereinzelt oder unregelmäßig, wiederum auf anderen Strecken fuhren Busse als Ersatz.

ODEG war nicht vom Streik betroffen

Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) hingegen lief seit Streikbeginn alles wie gewohnt. "Unsere Züge fahren ganz regulär", sagte eine Sprecherin. Im Nordosten bedient die Odeg mehrere Verbindungen, darunter Rostock - Stralsund - Pasewalk oder Wismar - Schwerin - Berlin. Die Odeg ist vom Tarifkonflikt bei der Bahn nicht direkt betroffen.

GDL erwartet verbessertes Tarifangebot von der Bahn

Es ist der fünfte Ausstand im seit November laufenden Konflikt. Nach dem Streik hat die Bahn einen neuen Anlauf für eine Beilegung des Tarifkonflikts genommen. Der bundeseigene Konzern bot der GDL eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Tarifverhandlungen an diesem Montag an. Die GDL will das Angebot nur dann annehmen, wenn die Bahn ein neues und verbessertes Tarifangebot vorlegt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Dafür setzte sie der Bahn eine Frist bis Sonntag, 18 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.03.2024 | 14:00 Uhr