Badeunfälle in der Ostsee: Tote in Dierhagen und Ahlbeck Stand: 26.08.2024 06:04 Uhr Beim Baden in der Ostsee sind zwei Urlauber verunglückt. Während ein 78-jähriger in Dierhagen verstarb, konnte eine 76-Jährige auf Usedom zunächst gerettet werden - sie starb später im Krankenhaus.

Badegäste haben am Strand von Dierhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen einen leblosen Mann aus der Ostsee gezogen. Sie hatten laut Polizei am Sonnabendmittag bemerkt, dass der Badegast gut 30 Meter vom Strand entfernt im Wasser trieb. Eine Ärztin unter den Badegästen versuchte demnach noch, den 78-jährigen Urlauber aus Berlin wiederzubeleben. Ein Notarzt habe aber letztlich nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Nach Angaben der Polizei lagen keine Anzeichen für ein Fremdverschulden vor.

76-Jährige in Ahlbeck stirbt nach Wiederbelebung

In einem ähnlichen Fall am Strand von Ahlbeck auf Usedom zogen Helfer am Sonnabendnachmittag eine bewusstlose Frau aus dem Wasser. Nach zunächst erfolgreichen Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer konnte ein Notarzt die 76-Jährige am Strand wiederbeleben. Die Frau aus Nordrhein-Westfalen wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber nach Greifswald ins Klinikum gebracht und verstarb dort in der Nacht zu Montag im Krankenhaus. Wie es zu dem Badeunfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

