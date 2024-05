Stand: 26.05.2024 13:36 Uhr Bad Doberan: Tausende Motorradfahrer beim 25. Bikergottesdienst

In Bad Doberan versammeln sich wieder Tausende Motorradfahrer zum 25. Bikergottesdienst. In diesem Jahr steht der Gottesdienst im Doberaner Münster unter dem Thema Freundschaft. Die Predigt hat der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, gehalten. "Wir leben in einer Zeit, wo so viel aufeinander knallt, so viel Polarisierung, so viel Hass im Internet. Freundschaft bedeutet für mich, dass wir versuchen, zusammenzuleben“, sagte er. Am Vormittag gab es zudem eine große Motorrad-Ausfahrt mit Sternfahrten von Sievershagen und Neubukow und Satow sowie eine Ausfahrt von Doberan nach Kröpelin, Neubukow, Bastorf, Kühlungsborn und zurück nach Bad Doberan.

