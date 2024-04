Stand: 19.04.2024 18:22 Uhr Bad Doberan: Feuerwehr übt Brandbekämpfung am Doberaner Münster

In Bad Doberan hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag mit einer Großübung begonnen. Am Münster üben rund 100 Einsatzkräfte, einen Dachstuhl zu löschen und Inventar aus der Kirche zu retten. Unter anderem wurde mit einer Nebelmaschine Rauch simuliert. Das Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert birgt die wertvollste hochgotische Ausstattung aller Zisterzienser Klöster in Europa. Hintergrund der Übung ist der Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame vor fünf Jahren.

