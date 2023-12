Stand: 07.12.2023 16:26 Uhr Backhaus erwartet Verzögerungen bei LNG-Terminal auf Rügen

Das geplante LNG-Terminal im Hafen von Mukran auf Rügen bleibt umstritten. Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) glaubt nicht, dass das Genehmigungsverfahren bis Jahresende abgeschlossen werden kann. Die Frist für Einwendungen laufe bis zum 11. Dezember, so der Minister am Donnerstag in Schwerin. Es werde eine Vielzahl an Einwendungen erwartet, und sie müssten sorgfältig geprüft werden. Kritiker des Terminals befürchten Umweltschäden infolge des Betriebs und Nachteile für den Tourismus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.12.2023 | 15:00 Uhr