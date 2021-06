BUND will strengeren Naturschutz für Wismarbucht Stand: 09.06.2021 06:24 Uhr Streit um Wassersport in der Wismarbucht: Seit Jahren fordern Umweltschützer, dass weniger gesurft, gekitet und gesegelt werden darf. Nun ist die Existenz des Wismarer Surfvereins bedroht.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will den Schutz der Wismarbucht verschärfen und bringt damit die dort aktiven Wassersportler gegen sich auf. Bislang ist die Wismarbucht kein Naturschutzgebiet, es gibt aber eine freiwillige Vereinbarung darüber, wann und wo Wassersport möglich ist.

Ranger bestätigt Einhaltung der Schutzvereinbarung

Wassersportvereine in der Region und auch Umweltverbände haben die Regelungen unterzeichnet. So auch der Wismarer Surfverein und der BUND. Nach eigener Aussage halten sich die Mitglieder der Wassersportvereine an die Schutzregeln. Ein Ranger, der die Einhaltung der Vereinbarung prüft, bestätigt das.

Sportler und Ranger plädieren für Kompromisse

Der BUND fordert aber nun, große Teile der Wismarbucht als Naturschutzgebiet auszuweisen. Das würde bedeuten, dass dort keinerlei Wassersport mehr möglich ist. Wer dagegen verstößt, müsste mit Strafen rechnen. Der Wismarer Surfverein und auch der Wismarbuchtranger können diese Haltung nicht verstehen und werben dafür, Kompromisse zu finden.

Weitere Informationen Freiwillige Schutzvereinbarung für Schweriner Seen Pflanzen und Tiere, die an und in den Schweriner Seen leben, sollen künftig besser geschützt werden. Wassersportler, Angler und Naturschützer haben dazu eine freiwillige Vereinbarung geschlossen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.06.2021 | 07:00 Uhr