Stand: 24.11.2022 17:52 Uhr Autokorsos gegen hohe Energiepreise in mehreren Städten in MV

Mit Autokorsos in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben Menschen am Donnerstag gegen die aktuelle Energie- und Klimapolitik protestiert. In Neubrandenburg nahmen laut Polizei mehr als 150 Autofahrer teil. Auch in anderen Städten wie Waren, Parchim, Güstrow und Schwerin gab es Aktionen. In Rostock sagten die Veranstalter einen geplanten Autokorso mangels Beteiligung kurzfristig ab. Aufgerufen hatte die Initiative "Unternehmeraufstand" zu Autokorsos in insgesamt 18 Städten in Ostdeutschland und Bremerhaven.

