Stand: 12.10.2022 18:25 Uhr Auszeichnung für Leibniz-Forschungsinstitut in Kühlungsborn

Die Direktorin des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn, Claudia Stolle, ist mit einem international renommierten Preis im Forschungsbereich Weltraumphysik ausgezeichnet worden. Sie erhielt die jährlich vergebene Auszeichnung "William B. Hanson Lecture" der Amerikanischen Geophysikalischen Vereinigung, wie das Institut am Mittwoch auf seiner Webseite mitteilte. Stolle habe in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn zahlreiche Projekte in der Atmosphärenforschung geprägt.

