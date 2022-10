Auf Dach versteckt: Polizei fasst Einbrecher mit Drehleiter Stand: 24.10.2022 11:45 Uhr Mit Hilfe einer Feuerwehr-Drehleiter hat die Polizei in Gadebusch einen Einbrecher geschnappt. Der Mann hatte sich auf dem Dach eines Supermarktes versteckt.

Ein Einbrecher in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es den Polizisten am Wochenende leicht gemacht. Er war in der Nacht zu Sonntag in eine Bäckereifiliale in einem Supermarkt eingebrochen. Dabei löste er die Alarmanlage aus und versteckte sich daraufhin. Eintreffende Polizisten bemerkten eine abgestellte Leiter. Sie holten die Feuerwehr mit Drehleiter zur Hilfe und fanden den Einbrecher auf dem Dach.

Der 33-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen und muss sich jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.10.2022 | 09:40 Uhr