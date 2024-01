Stand: 30.01.2024 18:53 Uhr Anklam: Schwerer Arbeitsunfall in Zuckerfabrik

Auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind Dienstagnachmittag zwei Männer durch Natronlauge schwer verletzt worden. Die ätzende Flüssigkeit ist laut Polizei aus einem Behälter im Freien ausgetreten. Ein 61-Jähriger erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und wurde in eine Spezialklinik geflogen. Ein 63-Jähriger wurde durch die Lauge schwer am Oberkörper verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch ermittelt werden.

