Stand: 26.04.2024 06:57 Uhr Anklam: Grünes Licht für 130-Hektar-Solarpark in Stretense

Die Stadt Anklam (Vorpommern-Greifswald) hat den Weg für einen rund 130 Hektar großen Solarpark im Ortsteil Stretense freigemacht. Die Stadtvertreterinnen und -vertreter haben am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit für das Projekt gestimmt. Die Stadt plant ein neues Gewerbegebiet und sieht den grünen Strom aus dem Solarpark als klaren Standortfaktor. Dennoch wurde hitzig diskutiert - nach Ansicht einiger Abgeordneter liegen nicht alle relevanten Unterlagen in Sachen Artenschutz vor. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises hatte Bedenken gegen den Solarpark geäußert, etwa weil ein Schreiadler in der Nähe brütet. Das geschützte Tier könne sich durch die Anlage gestört fühlen. Der Investor hat noch nicht vorgelegt, wie er dem entgegenwirken will.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.04.2024 | 06:30 Uhr