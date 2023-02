Angriff auf Jugendfußballer in Rostock: Vater und Sohn tatverdächtig Stand: 28.02.2023 17:15 Uhr Zehn Tage nach einem körperlichen Übergriff auf Mitglieder einer schwedischen Fußballjugendmannschaft hat die Polizei in Rostock jetzt zwei Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um einen 38 Jahre alten Vater und seinen 15 Jahre alten Sohn.

Die beiden hatten ersten Erkenntnissen zufolge beobachtet, wie einer der jugendlichen Schweden in einem Einkaufsmarkt in der Nähe des Ostseestadions Ware in seiner Kleidung verstaut hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden späteren Tatverdächtigen hätten dies beobachtet und seien davon ausgegangen, dass die Ware von dem Jugendlichen gestohlen werden sollte. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, die sich später auch außerhalb des Marktes fortsetzte.

Kein unmittelbarer Zusammenhang zu Spiel von Hansa Rostock

Dabei sei es auch zu körperlichen Übergriffen auf einzelne Jugendliche gekommen, bei denen aber niemand verletzt worden sei. Ein unmittelbarer Zusammenhang zum Spiel von Zweitligist Hansa Rostock gegen Darmstadt, das an jenem Tag in Rostock stattfand, könne ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei. Vor einer Woche hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass ein Tatverdächtiger ermittelt worden sei, der nicht der Hansa-Fan-Szene zuzuordnen sei.

