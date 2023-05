Stand: 28.05.2023 16:54 Uhr André Thieme gewinnt Großen Preis in Rom

Springreiter André Thieme ist der neue "König von Rom". Der 48-Jährige aus Plau am See hat das Rolex Grand Prix Springreiten beim Fünf-Sterne-Turnier in Rom gewonnen. Mit seiner Stute Chakaria gelang dem 48-Jährigen aus Plau am See im entscheidenden zweiten Umlauf der schnellste fehlerfreie Ritt. Der Erfolg brachte ihm ein Preisgeld von 125.000 Euro ein. Zweiter wurde der Schwede Jens Fredricson mit Cosmopolit.

