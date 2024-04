Stand: 24.04.2024 09:13 Uhr Amt Mönchgut-Granitz: Bezahlbarer Wohnraum gefordert

Die sechs Gemeinden im Amt Mönchgut-Granitz wollen mit sogennanten Wohnraumerhaltungssatzungen die Zunahme von Ferienquartieren stoppen. Auf einer Einwohnerversammlung in Göhren ging es am Abend um bezahlbaren Mietwohnraum. Auf die rund 7.700 Einwohner kommen im Amt Mönchgut-Granitz etwa 35.000 Ferienbetten. Die hohe Nachfrage nach Ferienquartieren treibe die Mietpreise in die Höhe. Das Preisniveau sei vergleichbar mit Hamburg oder München Nun sollen durch die neuen Satzungen zumindest bestehende Wohnungen, auch nach einem Verkauf, als Mietobjekt für die Einheimischen erhalten bleiben

