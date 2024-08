Alarmstart aus Laage: Russisches Militärflugzeug vor Rügen Stand: 10.08.2024 14:53 Uhr Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist unerlaubt in den internationalen Luftraum eingedrungen. Daraufhin waren Kampfjets der NATO aufgestiegen und hatten die Maschine anschließend eskortiert.

Am Freitagabend ist ein russischer Seeaufklärer des Typ IL-20M in den Luftraum vor der Insel Rügen eingedrungen. Das Flugzeug war "ohne Flugplan und Kontakt zur zivilen Flugsicherung" unterwegs, so ein Sprecher der Luftwaffe. Eurofighter aus Laage und die schwedische Luftwaffe sowie die NATO-Flugsicherung im Baltikum waren dann zur Sicherung des NATO Bündnissgebietes aufgestiegen und hatten die russische Maschine eskortiert, hieß es.

Vermehrte Zwischenfälle über der Ostsee

Meldungen von nicht kommunizierenden russischen Militärmaschinen im internationalen Luftraum über der Ostsee gebe es in letzter Zeit nahezu wöchentlich, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. In den meisten Fällen werde dem aber nicht nachgegangen, wenn sie sich nicht weiter auffällig verhielten oder rasch wieder in den russischen Luftraum zurückkehrten. Mitte Juni hatte ein russischer SU-24 Bomber die schwedische Ostseeinsel Gotland überflogen, die etwa 350 Kilometer vor der russischen Exklave Kaliningrad liegt. Zwei schwedische Kampfjets wurden eingesetzt, um die russische Maschine des Luftraums zu verweisen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 führte dazu, dass Finnland und Schweden 2023 und 2024 der NATO beitraten. Mit Ausnahme Russlands sind seither alle Ostsee-Anrainer Mitglieder der westlichen Militärallianz.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, dass das Flugzeug in den deutschen statt internationalen Luftraum eingedrungen ist. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

