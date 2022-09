Aktionswoche: Weniger Lebensmittel verschwenden Stand: 29.09.2022 06:39 Uhr "Deutschland rettet Lebensmittel": Unter diesem Motto startet eine bundesweite Aktionswoche vom 29. September bis 6. Oktober. Jährlich enden etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Auch Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich: Unter anderem findet eine Online-Fachtagung für Erzieher, Lehrkräfte und Mensa-Mitarbeiter statt. Das Ziel ist, Lebensmittel mehr wertzuschätzen. Vorzeigeprojekte werden vorgestellt, etwa die Warnemünder Ecolea Schule. Sie hat einen eigenen Küchenchef, der gemeinsam mit den Schülern die Speisepläne erstellt, was sie mögen. Die Kinder dürfen außerdem zwischen kleinen und großen Portionen wählen.

Private Haushalte werfen häufig noch "gute" Lebensmittel weg

In den Kindergärten gibt es die Aktion "Check die Tellerreste": Die Kinder messen einen Tag lang ihre Speiseabfälle, damit sie sehen, was und wieviel sie nicht essen. Auch die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern ist im Land unterwegs. Sie klärt auf, was ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung aussagt. Hintergrund: Die meisten noch guten Lebensmittel werden vor allem in privaten Haushalten weggeworfen.