Stand: 16.10.2023 06:41 Uhr Airline "Sundair" fliegt weiter in den Nahen Osten

Die Vorpommersche Airline "Sundair" fliegt weiterhin in den Nahen Osten. Die Flüge nach Beirut im Libanon würden bis auf weiteres stattfinden, so Geschäftsführer Marcos Rossello auf NDR-Anfrage. Die Bundesregierung hatte zuvor eine Reisewarnung für das nördlich an Israel grenzende Land ausgesprochen. Von dort waren im Zusammenhang mit dem Terror der Hamas Raketen auf Israel abgefeuert worden. Israel kündigte daraufhin Vergeltung gegen den Libanon an.

