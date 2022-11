Stand: 27.11.2022 10:14 Uhr Ahrenshagen: Brand in Einfamilienhaus

In Ahrenshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die sechs Bewohner, darunter zwei Kinder, konnten das Haus unverletzt verlassen. Nach Polizeiangaben brach der Brand im Dachstuhl des Hauses aus, die genaue Ursache ist noch unklar. Fast 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Ahrenshagen, Klockenhagen, Schlemmin, Trinwillershagen, Dierhagen und Pantlitz löschten das Feuer. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

