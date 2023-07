Stand: 16.07.2023 13:46 Uhr Ahlbeck: Finale im Beachtennis

Am Sonntag stehen die Finalspiele im Beachtennis-Turnier am Ahlbecker Strand an. Seit Freitag messen sich in dem Seebad Weltklasse-Beachtennisspieler aus insgesamt 25 Nationen. Gespielt wird im Team als Doppel. Ins Finale geschafft haben es bekannte Namen im Beachtennis: Die Vize-Weltmeisterin Ariadna Costa Graell aus Spanien und Elena Francesconi aus Italien. Als Favorit bei den Männern geht das Team um den Franzosen Theo Irigaray und den Letten Maksimilians Niklass Andersons ins Finale. Die Gewinnerteams erhalten 15.000 Dollar. Deutsche Spielerinnen und Spieler konnten sich nicht für das Finale qualifizieren.

