Stand: 27.03.2024 05:53 Uhr Acht Restaurants in MV mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Wer in Mecklenburg-Vorpommern in einer Sterneküche essen gehen möchte, hat die Wahl zwischen acht verschiedenen Restaurants. So viele haben es mit ihrer Gourmetküche in den neuen Gastroführer "Guide Michelin" geschafft. Restaurants mit zwei oder gar drei Sternen sind in MV nach wie vor nicht vertreten. Dafür wurde die "Alte Schule - Klassenzimmer" erneut mit einem "Grünen Stern" für ihre ressourcenschonende Gastronomie ausgezeichnet. Dieser steht unter anderem für besondere saisonale und regionale Produkte sowie artgerechte Tierhaltung und Müllvermeidung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.03.2024 | 06:30 Uhr