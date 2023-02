89-Jähriger und Helfer nach Unfall mit Gasofen in der Klinik Stand: 13.02.2023 11:17 Uhr Nach einem Unfall mit einem Gasofen sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim sechs Menschen mit Kohlenmonoxidvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Ehefrau eines 89-Jährigen hatte ihren Mann am Freitagabend bewusstlos in dem Gartenhaus in Ganzlin gefunden. Mit schweren Vergiftungen wurde er per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Frau und vier Helfer im Alter von 42 bis 59 Jahren erlitten leichte Gasvergiftungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Großaufgebot an Rettern im Einsatz

Nach ersten Erkenntnissen war ein falsch betriebener Propangasofen Ursache für die Vergiftungen. Demnach soll der 89-Jährige den Ofen in dem kleinen Gartenhaus in Ganzlin bei Plau genutzt haben. Neben dem Hubschrauber waren sechs Rettungswagen, zwei Notarztwagen und die Feuerwehr im Einsatz. Der Gasofen wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.02.2023 | 11:00 Uhr