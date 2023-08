70 Tonnen Tradition: Fischkutter in Ueckermünde geborgen Stand: 22.08.2023 13:12 Uhr Feuerwehrleute haben in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) am Montag einen mehr als 70 Jahre alten Fischkutter vor dem Untergehen bewahrt. Am Dienstag wurde die "Bergen" mit zwei Kränen aus dem Hafenbecken gehoben.

Zwei Kräne wurden für die Bergung des 70 Jahre alten Fischkutters "Bergen" am Dienstag in Ueckermünde laut Bürgermeister Jürgen Kliewe bestellt. Mit diesen konnte das 17 Meter lange und 70 Tonnen schwere Schiff problemlos aus dem Hafenbecken gehoben werden. Nun steht der Kutter auf einem Rasenstück direkt am Stadthafen und soll künftig an die lange Tradition der Fischerei am Stettiner Haff erinnern.

Zeugen bemerkten Schieflage am Montag

Am Montag noch drohte die "Bergen" im Ueckermünder Hafenbecken zu versinken. Augenzeugen hatten den Hafenmeister am Morgen auf die Schieflage des Kutters aufmerksam gemacht. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei pumpten dann das eingedrungene Wasser zunächst ab. Den Einsatzkräften zufolge wurde ein Leck gefunden und behelfsmäßig abgedichtet. Das Schiff wurde vor zwei Jahren von Freest nach Ueckermünde gebracht.

