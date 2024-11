17-Jährige schwer verletzt: Mutmaßlicher Tötungsversuch in Neustrelitz Stand: 12.11.2024 08:58 Uhr In Neustrelitz sollen ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger am Montagabend versucht haben, eine 17-Jährige zu töten. Laut Polizei konnte das Mädchen schwer verletzt vor den Angreifern fliehen.

Eine 17-Jährige ist am Montagabend in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Laut Polizei griffen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren das Mädchen unvermittelt in einer Wohnung im Ortsteil Kiefernheide an. Die Ermittler sprechen von einem versuchten Tötungsdelikt. Alle Beteiligten sind Deutsche.

Opfer und Täter sollen sich gekannt haben

Die Jugendliche und die beiden Tatverdächtigen kannten sich, sie wohnten in derselben Nachbarschaft, wie die Polizei mitteilte. Die 17-Jährige sei freiwillig zusammen mit den Jugendlichen in einer Wohnung gewesen. Laut einer Polizeisprecherin kam die Attacke für sie jedoch überraschend. Die Jugendliche wurde schwer am Kopf verletzt, konnte sich aber noch selbst aus der Wohnung befreien. Ihre Eltern brachten sie dann ins Krankenhaus. Die Hintergründe - zum Beispiel um welches Tatwerkzeug es sich handelte und das Motiv - sind Teil der Ermittlungen. Die beiden 18- und 19-jährigen Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob Haftbefehle beantragt werden.

