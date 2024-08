14.500 Mädchen und Jungen zum ersten Mal auf dem Weg zur Schule Stand: 31.08.2024 07:23 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern werden heute die Erstklässler eingeschult. Für alle anderen Kinder beginnt am Montag der Schulalltag.

Viele Kinder starten in Mecklenburg-Vorpommern heute in einen neuen Lebensabschnitt. Schick zurecht gemacht und mit ihren gefüllten Schultüten im Arm werden sie von Eltern, Geschwistern und Verwandten zum ersten Mal zur Schule gebracht. 14.500 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr eingeschult, rund 400 weniger als im vergangenen Jahr. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) wünschte ihnen und allen anderen Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Beschäftigten an den Schulen einen guten Start ins neue Schuljahr, das am Montag beginnt.

Mehr Deutsch und Mathe für Grundschüler

Insgesamt kehren dann für 164.000 Schülerinnen und Schüler zurück in die Klassenräume. Für einige gelten neue Stundentafeln. So gibt es zum Beispiel in der 3. und 4. Klasse eine zusätzliche Stunde Deutsch und Mathe pro Woche. Vorbei sind die Ferien auch an den Berufsschulen im Land. Laut Prognosen des Bildungsministerium lernen dort im kommenden Schuljahr 36.400 Schülerinnen und Schüler – das wären 1.200 mehr als im Vorjahr.

Viele fühlen sich unsicher auf dem Schulweg

Viele Jungen und Mädchen fühlen sich unterdessen unsicher auf ihrem Schulweg. Bundesweit gilt das für etwa jedes fünfte, in Mecklenburg-Vorpommern für jedes neunte Kind. In größeren Städten ist die Verunsicherung allerdings größer. Das hat eine Befragung von rund 3.200 Schülerinnen und Schülern ergeben, die unter anderem vom Deutschen Kinderhilfswerk durchgeführt wurde. An die Politik erging die Forderung, Schulwege etwa durch Tempolimits und Kontrollen sicherer zu gestalten. Außerdem sollten Kinder nach und nach selbstständig und – soweit möglich – ohne „Elterntaxi“ den Schulweg zurücklegen.

