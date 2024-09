Polizei kontrolliert gezielt den Verkehr rund um die Schulen Stand: 02.09.2024 08:55 Uhr Den Schwerpunkt ihrer Verkehrskontrollen legt in MV die Polizei im September auf die Schulwege. Auch falsche Überholvorgänge will sie in den Fokus nehmen.

Vor allem Autofahrer müssen in diesem Monat in der Nähe von Schulen mit mehr Verkehrskontrollen als sonst üblich rechnen. Denn passend zum Beginn des neuen Schuljahres will die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen ihrer Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!" einen Fokus auf die Schulwegsicherung legen. Besonders viele Erstklässler und Grundschüler könnten die Gefahren im und um den Straßenverkehr noch nicht richtig einschätzen und würden sich häufig unberechenbar verhalten, so das Polizeipräsidium Rostock.

Appell an Autofahrer und Eltern

Die Polizei appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Zudem sollten die Eltern mit den Schulanfängern üben, den Schulweg sicher zu bewältigen.

"Falsches" Überholen Ursache vieler Unfälle

Außerdem legt die Polizei im September einen Schwerpunkt ihrer themenorientierten Verkehrskontrollen auf die Einhaltung der Überholvorschriften, insbesondere in der Nähe von Schulen, Bushaltestellen und anderen Gefahrenbereichen. Viele schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich, weil Autofahrer an unübersichtlichen Stellen oder bei unklarer Verkehrslage überholen, hieß es. Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 139 Unfälle durch fehlerhaftes Überholen verursacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.09.2024 | 08:00 Uhr