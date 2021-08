14 neue Lehrer aus Polen in MV im Dienst Stand: 04.08.2021 05:28 Uhr Sie sind Teil der Maßnahmen gegen den Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern: 14 Lehrer aus dem Nachbarland Polen haben mit Schulbeginn ihren Dienst angetreten.

Im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns haben 14 polnische Lehrer ihre Arbeit aufgenommen. Es ist ein Pilotprojekt des Bildungsministeriums und der Arbeitsagentur.

Vorbereitungskurse in den Ferien

An elf Schulen im Kreis Vorpommern-Greifswald unterrichten seit dem Schulbeginn am Montag Lehrer aus Polen. In den Ferien haben sie zunächst verschiedene Qualifikationen absolvieren müssen. Dazu gehörte unter anderem ein Sprachkurs, außerdem wurde deutsches Schulrecht vermittelt. Eingesetzt sind sie beispielsweise in Ahlbeck, Pasewalk, Löcknitz, Torgelow, Penkun, Mewegen und Stralsund. Mit dabei sind sowohl Grund- als auch Regionalschullehrer.

Teil der Maßnahmen gegen Lehrermangel

In Polen sind Ausbildung und Arbeit von Lehrern anders strukturiert als in Deutschland: Die Polnischen Lehrer unterrichten nur ein Fach, in Deutschland sind Lehrerinnen für zwei Fächer zuständig. Das Pilotprojekt des Bildungsministeriums und der Arbeitsagentur Nord ist ein Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem der Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern bekämpft werden soll.

Lehrerbedarf durch Pandemie noch einmal gestiegen

Insgesamt haben landesweit 657 neue Lehrerinnen und Lehrer mit Schuljahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen. Das hat Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag mitgeteilt. Für 34 weitere Stellen werden noch Lehrkräfte gesucht. In 140 Fällen ist das Einstellungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Mit den Neueinstellungen sei die Unterrichtsversorgung an den Schulen abgesichert so die Bildungsministerin. Der Bedarf an zusätzlichen Lehrern sei größer gewesen als noch im Frühjahr prognostiziert. Als Gründe nannte Martin unter anderem gestiegene Schülerzahlen und das Wiederholen von Klassenstufen.

