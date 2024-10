100-Millionen-Projekt: Spatenstich für neuen Campus in Rostocker KTV Stand: 28.10.2024 07:55 Uhr Das ehemalige Kasernengelände in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock soll weiter zu einem Uni-Campus umgestaltet werden. Unter anderem wird dort eine neue Bibliothek gebaut.

Heute ist der symbolische Spatenstich für ein Großprojekt in Rostock: Die Umgestaltung des ehemaligen Kasernengeländes in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Uni-Campus. Der sogenannte "Ulmencampus" soll ein zentraler Lern- und Arbeitsort für die Geisteswissenschaftler an der Rostocker Universität werden. Die Arbeiten laufen bereits seit April.

Rund 100 Millionen Euro für neuen Campus

Die Neubauten sind ein weiterer Schritt bei der Umnutzung des ehemaligen Kasernengeländes, so die Uni-Rostock vor dem symbolischen Spatenstich. Eine geisteswissenschaftliche Bereichsbibliothek und ein Seminarzentrum sollen dort entstehen. Das angrenzende Verwaltungsgebäude soll Bereiche des Bildungsministeriums Mecklenburg-Vorpommern aufnehmen. Parallel zum Neubau werden die historischen Gebäude auf dem Campus, wie die ehemalige Exerzierhalle und das Arrestgebäude, denkmalgerecht saniert und zu Institutsflächen umgebaut. In den kommenden voraussichtlich fünf Jahren sollen auf dem Campus insgesamt rund 13.500 Quadratmeter neu hergerichtet werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich nach aktueller Planung auf rund 102 Millionen Euro.

