ARD-Hörfunkstudio Neu Delhi

Das Berichtsgebiet des ARD-Hörfunkstudios umfasst acht Länder: Indien, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesch, Sri Lanka und die Malediven.

Peter Hornung (NDR)

Das Glück Korrespondent zu sein, hatte ich schon einmal Mitte der Nullerjahre - in Prag, zuständig für Tschechien und die Slowakei. Darüber zu berichten, wie die beiden Länder in die EU aufgenommen werden, wie alte Grenzen - auch in den Köpfen - langsam abgebaut werden, und böhmische Dörfer den deutschen Hörerinnen und Hörern näherzubringen, das war eine tolle Aufgabe. Das vergangene Jahrzehnt war dann geprägt durch investigative Recherchen: die Milliardenverluste der HSH Nordbank, der VW-Dieselskandal oder - und immer wieder - die "Schufa", internationale Kooperationen wie "Offshoreleaks", "Panama Papers" oder "Fake Science" - eine spannende und abwechslungsreiche Zeit.

Charlotte Horn (NDR)

Ich habe schon viel aus dem Ausland berichtet: über die Amtseinführung vom ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama, über Ebola-Vorsorge in Ghana oder einer Idee gegen hohe Medikamentenpreise in den Niederlanden. Von einer Weltreise habe ich einige Hörfunk-Reportagen mitgebracht - wie über Rucksackreisende in Südamerika, über Polynesier unterwegs auf einem Frachter in der Südsee oder über deutsche Spuren auf Samoa. Für mich gibt es nichts Spannenderes als in fremde Kulturen einzutauchen, zu versuchen die Menschen und ihre Lebensweise zu verstehen und das in atmosphärischen Reportagen zu vermitteln - im besten Fall mit einer lösungsorientierten Perspektive.

