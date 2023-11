Stand: 27.10.2023 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm November 2023 von Svenja Annelie Keyser

Im November stellen wir Euch jede Menge Neuerscheinungen vor.

Der Werwolf Bram hat es endlich auf "Die Schule der Bösewichte" geschafft - jetzt kann er lernen, ein wirklicher Schurke zu sein und seine Familie damit richtig stolz machen. Allerdings ist Bram eigentlich ein ganz lieber Kerl ...

In dem Buch "Spionieren ist (k)ein Kinderspiel - Abenteuer für undamenhafte Aktivitäten" lernt ihr die mutige und willensstarke May Wong kennen, die unbedingt Geheimagentin sein möchte. Doch das Ministerium nimmt keine Kinder auf - schafft sie es trotzdem, ihren Wunsch zu erfüllen?

Ein witziges Abenteuer ist "Stuntboy rettet die Welt": Portico Reeves wohnt im Skylight Garden, ein Haus, in dem sich hinter jeder Tür eine andere Geschichte abspielt. Portico ist Stuntboy, der dafür - im Geheimen - sorgen soll, dass alle anderen super sind und sich sicher fühlen. Ob ihm das gelingt?

Außerdem erzählen Euch unsere Testleser, wie ihnen das Buch "Ein Halstuch voller Lügen" gefallen hat.

Es lesen: Jodie Ahlborn & Peter Kaempfe

Am Mikrofon: Birgit Langhammer

Und nun viel Spaß mit dem Mikado Bücherwurm!

