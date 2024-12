Stand: 13.12.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Sturz Assads | Pisa-Studie | Google-Trends von Anina Laura Pommerenke

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Assad flieht aus Syrien (6 Min) Assad flieht aus Syrien (6 Min)

Machtwechsel in Syrien

Überraschenderweise ist der syrische Machthaber Baschar al-Assad gestürzt worden. Rebellen haben die Hauptstadt Damaskus eingenommen, Assad ist nach Russland geflohen.

Schon seit 2011 gab es in Syrien einen schlimmen Bürgerkrieg. Die Menschen haben damals für mehr Freiheit demonstriert, doch Assad und seine Regierung haben die Proteste mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Seitdem gab es Krieg im Land mit verschiedenen Gruppen.

Viele Menschen sind geflohen, unter anderem nach Deutschland. Für sie ist der Sturz von Assad erstmal eine gute Nachricht – doch ob die Lage in Syrien jetzt besser wird, ist zurzeit noch unklar.

Auch manche Erwachsene haben Probleme mit Lesen und Rechnen

Diese Woche ist eine Studie vorgestellt worden, die man auch die Pisa-Studie für Erwachsene nennt. Sie zeigt, dass die erwachsenen Menschen in Deutschland in der Regel ganz gut rechnen und schreiben können, was für den Alltag sehr wichtig ist. Doch immerhin jeder fünfte Teilnehmer der Studie hatte Probleme damit.

Auffällig ist, dass gerade Menschen, die aus eher ärmeren Familien kommen, nicht wirklich gut rechnen und schreiben lernen. Experten sagen, dass in den Schulen gleiche Chancen für alle ermöglicht werden müssen.

Laut Google-Trends sind die Deutschen sehr sportbegeistert

Obwohl es viele Internetsuchmaschinen gibt, nutzen die meisten Menschen immer noch Google. Diese Woche hat Google veröffentlicht, wonach die Deutschen im Jahr 2024 am meisten gesucht haben.

Auf Platz 1 ist demnach die Fußball EM gelandet, gefolgt von der Handball EM – also zwei große Sportevents. Außerdem haben sich die Menschen in Deutschland sehr für die Wahlen in den USA interessiert, bei denen Trump gewonnen hat. Zu den meistgesuchten Personen gehören der verstorbene Fußball-Spieler Franz Beckenbauer und der Entertainer Stefan Raab, der in diesem Jahr sein Comeback gefeiert hat.

