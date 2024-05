Stand: 17.05.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Europameisterschaft | Orca | Badesaison von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Die Fußball-Europameisterschaft startet in vier Wochen

In rund vier Wochen ist es so weit: In Deutschland startet die Fußball-Europameisterschaft. Und am Donnerstag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft vorgestellt.

Allerdings waren viele Namen vorher schon bekannt. Der Deutsche Fußballbund hat nämlich schon vorab auf unterschiedlichen Wegen mitgeteilt, wer mit zur EM darf, zum Beispiel in der Tagesschau oder auf Brötchentüten. So sollte unter anderem die Vorfreude auf die EM gesteigert werden.

Orca attackiert Segelyacht

Zwischen Spanien und Marokko haben Orcas eine Segelyacht gerammt. Und zwar so doll, dass das Schiff gesunken ist. Die beiden Segler konnten gerettet werden.

Seit 2020 gibt es immer wieder solche Vorfälle zwischen Orcas und Segelschiffen. Warum, weiß man nicht genau. Forscher sagen, dass es möglich ist, dass die Orcas nur spielen wollen. Es könnte aber auch sein, dass sie mal schlechte Erfahrungen mit solchen Booten gemacht haben und sich deswegen so verhalten.

Die Badesaison ist offiziell eröffnet

Passend zu dem schönen Wetter in der vergangenen Woche hat in den ersten norddeutschen Bundesländern offiziell die Badesaison begonnen: in Hamburg und in Niedersachsen.

Nicht nur in Bädern, die das ganze Jahr geöffnet sind, sondern auch in Badeseen und Naturbädern kann also wieder gebadet werden. Die Wasserqualität wird regelmäßig kontrolliert. Wenn zum Beispiel zu viele Bakterien gefunden werden, die krank machen, dann wird ein Badeverbot ausgesprochen.



Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Samina, Viola, Alvise und Daniel von den Bibliothekshelfern am Goethe-Gymnasium Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



