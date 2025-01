Stand: 10.01.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Bundestagswahl | Silvesterknaller von Anina Pommerenke

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Wahlkampf für die Bundestagswahl startet

Am 23. Februar wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Alle erwachsenen Deutschen dürfen dann zwei Stimmen abgeben und darüber entscheiden, welche Parteien in Zukunft in Deutschland das Sagen haben. Daher werben die Parteien und die Politiker jetzt besonders um die Stimmen der Menschen.

Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass viele Menschen das Thema Zuwanderung beschäftigt. Außerdem machen sich viele Sorgen um die wirtschaftliche Lage. Alle Parteien haben jetzt also noch sechs Wochen Zeit, die Menschen beim Wahlkampf zu überzeugen, dass sie die besten Lösungen für die aktuellen Herausforderungen haben.

Verletzte und Tote an Silvester - Diskussionen um Böllerverbot

Eigentlich freuen sich viele Menschen auf Silvester: Die gemeinsame Zeit mit Freunden und der Familie, das leckere Essen, den aufregenden Mitternachtscountdown und das neue Jahr. Für viele gehört es auch dazu, um Mitternacht Raketen in den Himmel steigen zu lassen oder knallende Böller zu zünden. Doch jedes Jahr gibt es auch viele Probleme mit der Böllerei. Dieses Mal sind mindestens fünf Menschen durch Unfälle mit Feuerwerkskörpern gestorben, etliche wurden verletzt.

Außerdem wurden Polizei und Feuerwehr mit Raketen und Böllern beschossen. Die Gewerkschaft der Polizei hat deswegen eine Petition für ein Böllerverbot von Privatpersonen gestartet. Eine Petition ist eine schriftliche Bitte an Politiker, mit der sie sich beschäftigen müssen, wenn sie genügend Unterstützung findet. Die Petition der Polizei haben 1,5 Millionen Menschen unterschrieben. Jetzt müssen die Politiker über das Böllerverbot beraten.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Leni, Estelle, Martha, Aron, und Diyar aus dem Johanneum Lüneburg in Niedersachsen.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



