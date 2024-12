Stand: 20.12.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Advent | Heiligabend | Weihnachten von Melisa Job

Wagenrad als Adventskranz

Ferien und Feiertage, es kann losgehen! An diesem Wochenende ist der vierte Advent und wir können die vierte Kerze vom Adventskranz anzünden. Der Adventskranz ist vor fast 200 Jahren entstanden: Da gab es in Hamburg ein Kinderheim für Jungs aus armen Verhältnissen. Vor Weihnachten waren die Kinder sehr ungeduldig und wollten immer wieder wissen, wie lange es noch dauert.

Der Gründer vom Kinderheim, Johann Hinrich Wichern, nahm ein Wagenrad von einer Kutsche, legte es hin und setzte 24 Kerzen drauf: Jeden Tag eine Kerze vor Weihnachten. Vier der Kerzen waren größer, für die Sonntage. Anfang Dezember war es noch dunkel, aber von Tag zu Tag wurde es immer heller, bis am Heiligabend alle Lichter brannten.

Vorbereitung auf die Ankunft von Jesus

Der Advent hat auch in der Kirche eine wichtige Bedeutung: Das Wort "Advent" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Ankunft".

Damit ist die Ankunft von Jesus gemeint, also seine Geburt. Darauf bereiten sich Christen in der Adventszeit vor.

Jeder Fünfte geht Heiligabend in die Kirche

Für die gläubigen Christen ist Heiligabend neben Ostern einer der wichtigsten Feiertage. In Deutschland sind ungefähr 40 Millionen Menschen Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung.

Viele andere Menschen feiern mit, auch wenn für sie die Geburt von Jesus nicht mehr das wichtigste an Weihnachten ist. Zum Gottesdienst an Heiligabend geht ungefähr jede/r fünfte Deutsche.

Martin Luther verlegt Bescherung auf Weihnachten

An Weihnachten haben viele Familien ihre eigenen Traditionen. Die Geschenke gehören bei den meisten fest dazu. Und auch in der Bibelgeschichte vom ersten Weihnachtsfest brachten die Weisen aus dem Morgenland Geschenke für Jesus nach Bethlehem: Gold, Weihrauch und Myrrhe, ein kostbares Pflanzenharz.

Die meisten Menschen, die in Deutschland Weihnachten feiern, packen an Heiligabend ihre Geschenke aus, also am 24. Dezember. Einige Familien machen es auch wie in anderen Ländern (zum Beispiel in Großbritannien und in den USA)- da wird erst am 25. morgens ausgepackt.

