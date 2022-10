Pro und Kontra: Was bringt die geplante Cannabis-Legalisierung? Stand: 26.10.2022 17:37 Uhr Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland geeinigt. Erwachsene sollen künftig straffrei bis zu 30 Gramm der Droge besitzen und in begrenztem Maß auch selbst Cannabis anbauen dürfen. Der Verkauf soll staatlich kontrolliert werden. Pro- und Kontra-Kommentare aus dem ARD-Hauptstadtstudio.

Pro: Deutschlands Drogenpolitik war verkorkst

Ein Kommentar von Jim-Bob Nickschas, ARD-Hauptstadtstudio

Cannabis ist verboten, weil es illegal ist! Kein Witz, das hat die frühere Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU mal sinngemäß gesagt - und ich finde, damit hat sie die verkorkste deutsche Drogenpolitik ziemlich gut zusammengefasst.

Auch beim Thema Cannabis ist angesichts steigender Konsumenten-Zahlen nämlich mehr als offensichtlich: Die Leute kiffen trotz Verbot und zwar illegales Gras von der Straße - mit allen bekannten Risiken für die Gesundheit. Und für jeden Joint, für jede Hanfpflanze auf dem Nachbar-Balkon müssen Polizei und Staatsanwälte ein Verfahren anstoßen - das kostet Zeit und jede Menge Geld.

Es ist also höchste Zeit für eine neue Drogenpolitik: Wer kiffen will, soll kiffen - wenn der Staat es sowieso nicht verhindern kann, dann doch im besten Fall staatlich kontrolliert. Die gesundheitlichen Risiken für Erwachsene sind bei guter Beratung überschaubar - und Beispiele aus anderen Ländern wie Kanada zeigen: Die Dealer auf der Straße verlieren bei einer staatlichen Alternative tatsächlich so einige Kunden.

Politik muss also auch mal neue Wege gehen - das wurde schon viel zu lange nicht mehr versucht.

Weitere Informationen 7 Min NDR MV Live: Legalisierung von Cannabis - Gute oder schlechte Idee? NDR MV Live: Die Bundesregierung hat Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung beschlossen. Was halte Ärzte und Apotheker davon? 7 Min

Kontra: Drogenkarrieren beginnen oft mit Kiffen

Ein Kommentar von Albrecht Breitschuh, ARD-Hauptstadtstudio

Ich habe noch nie einen Joint geraucht, worauf ich nicht besonders stolz bin, denn die Kosten, dieser Versuchung nicht nachzugeben, waren vergleichsweise gering. Ich fand den Geruch immer scheußlich und auf die Rauschzustände, die sich da angeblich einstellen würden, konnte ich auch gerne verzichten. Dass der Trip illegal war, erhöhte für die meisten den Reiz, was tatsächlich ein Grund für die Freigabe wäre.

Ansonsten bleibt es dabei: Drogenkarrieren beginnen oft mit Cannabis, und da die Konsumenten in der Regel auch bei anderen, üblichen Rauschmitteln zugreifen, erhöhen sich die gesundheitlichen Risiken beträchtlich - schwere Psychosen etwa oder Krebserkrankungen. Dass der Konsum - wie vom Bundesgesundheitsminister angestrebt - künftig durch kontrollierte Abgabe zurückgeht, halte ich für Wunschdenken.

Mindestens ebenso denkbar ist die Variante, dass der Markt noch umkämpfter sein wird, die Preise fallen und der Konsum steigt. Die illegalen Anbieter in den Parks und auf den Straßen, auch Dealer genannt, werden sich kaum zurückziehen. Ihr Berufsrisiko ist ziemlich gering. Von diesem offensichtlichen Kontrollverlust war in den Ausführungen Karl Lauterbachs heute aber nicht die Rede.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Weitere Informationen Bund bringt Legalisierung von Cannabis auf den Weg In Mecklenburg-Vorpommern stößt der Vorstoß bei mehreren Parteien auf Zustimmung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 26.10.2022 | 19:20 Uhr