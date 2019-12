Stand: 29.12.2019 00:00 Uhr

Wochenkommentar: Jetzt kommen die 20er-Jahre

Die Goldenen 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren so golden nicht, wie jeder weiß. Nun stehen die nächsten 20er-Jahre vor der Tür und die Frage ist: Wird es wieder ein Jahrzehnt großer Umbrüche und Unsicherheiten?

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Hendrik Brandt, Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"

So - nun haben wir’s fast geschafft. 2019 geht zu Ende und mit ihm ein Jahrzehnt, das irgendwo zwischen Digitalisierung, Globalisierung und dem Tanz ums Klima viel - manche sagen: alles - durcheinandergewirbelt hat. Ja, richtig - der innere Oberstudienrat könnte einwenden, dass die neue Dekade erst 2021 beginnt. Aber das ist dem alltäglichen Umgang mit diesen Zahlen dann ja doch eher fern. Finden wir uns damit ab: Wir betreten so rein datumsmäßig jetzt bedeutenden Grund. Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert hat ein Zeitraum einen vernünftigen Namen - die 20er-Jahre. Genauer: unsere 20er.

Latte der Erwartungen liegt hoch

Die Latte der Erwartungen liegt da hoch. Schon rein sprachlich. Denn mit den 20ern des vorherigen Jahrhunderts hat die Mode begonnen, unser Leben mehr oder minder in Zehn-Jahres-Schritten zu vermessen. Hier hat das 20. Jahrhundert so richtig Tempo aufgenommen - und wir bleiben diesem Sog auch lange nach dessen Ende verhaftet. Nur vermutlich ganz anders. "Die Zeit fährt Auto" - so brachte Erich Kästner die vielfachen Veränderungen in Politik, Technik, Kultur und Lebensstil nach dem Ende der Monarchien in Mitteleuropa auf eine Formel. 100 Jahre später geht es vielleicht eher darum, die Geschwindigkeit in Datendurchsätzen zu messen. Und nebenbei stellt sich bald wohl auch die Frage, ob Autofahren überhaupt noch ein angemessenes Verhalten sein kann.

Geschichte wiederholt sich nicht, aber ...

Geschichte wiederholt sich nicht und der Zahlenstempel auf einem vergangenen Jahrzehnt sagt nichts über die Zukunft aus. Aber klar ist auch: Die Jahre zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Implosion der ersten Republik waren für Deutschland so tief prägend, dass die 20er im Guten wie im Schlechten zur Messlatte taugen können. Ihre Dynamik war von selten zuvor gekannter Kraft, ihre kulturelle Dimension ist mit Recht legendär - ihr Elend aber versinkt in der Rückschau auch zu oft im "Babylon Berlin"-Klischee. Das Ende ist bekannt.

Vieles kommt ins Rutschen

Wenn nicht alles täuscht, dann können die neuen, unsere 20er an die umstürzende Dynamik der alten spielend heranreichen. Rund 100 Jahre später ist wieder Wendezeit. Auch jetzt kommt vieles, was jahrzehntelang gegolten hat, geballt ins Rutschen. Die Art, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir uns fortbewegen, wie wir Energie erzeugen, wie wir lernen, mit Geld umgehen - nichts davon wird mehr bleiben wie es ist.

Die Geschäfts- und Lebensmodelle der digitalen Welt schütteln Wirtschaft wie Politik durch. Von der Umwelt und den Folgen ihrer Veränderung ganz zu schweigen. Kaum etwas davon ist im Übrigen auf Deutschland beschränkt. Von der Autoindustrie bis zur Milchwirtschaft, von der Kommunikationstechnik bis zur Veränderung in Sprache oder Musik - unser Leben und Sein ist mit dem der Menschen in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten längst fest verwoben. Es wird jetzt nicht mehr darum gehen, diese Umstürze aufzuhalten - das glauben nur noch die Träumer von rechts. Es bleibt aber die Chance, sie so zu lenken und zu gestalten, dass das Neue auch zu etwas Besserem wird.

Es gilt, die verbliebene Kraft der Demokratie zu nutzen

Die Voraussetzungen dafür sind am Beginn unserer 20er nicht schlecht. Niemand, der jünger als 75 ist, hat noch einen Krieg bei uns erlebt. Wirtschaft und Sozialsysteme sind unvergleichlich stärker als vor 100 Jahren - und die Demokratie ist es bei allen Defiziten auch. Dennoch geht nichts von allein. Wenn sich etwas lernen lässt aus der Zeit von vor 100 Jahren, dann doch wohl, dass es die verbliebene Kraft der Demokratie zu nutzen gilt. Dass sich Fortschritt im Verbund mit Freiheit nur in gut geführten demokratischen Prozessen erreichen lässt. Allein sie können verhindern, dass etwa die Zumutungen der globalen Wirtschaft oder die Steilkurven, die uns die Klimaveränderung wohl abverlangen werden, zum großen gesellschaftlichen Bruch mit unabsehbaren Folgen führen.

Das richtige Maß finden

Dabei ist beides wichtig - das "demokratisch" wie das "geführt". Wer etwa seinen Job in Richtung China verliert, wer nicht mehr fahren oder heizen darf, wie die Familie es gewohnt ist, wer erkennt, dass die Kinder als erste Generation seit 1945 womöglich weniger haben werden als man selbst, braucht nicht nur Ansagen, sondern auch jemanden, der mal zuhört. Man kann das auch Mitgestaltung und Teilhabe nennen. Deren Prozesse aber müssen wiederum auch zu einem Ende kommen, um glaubhaft zu bleiben. Ein schmaler Grat; es wird in unseren 20ern nicht leichter werden, hier das richtige Maß von Beteiligung und Zumutung zu finden. Und wer die aktuelle Politik und das wilde Durcheinander der Kommunikation über sie betrachtet, ist da möglicherweise noch nicht durchgehend optimistisch.

Es reicht nicht reicht, unverbindlich dabeizustehen

Das ist am Ende übrigens nicht zuletzt eine Frage an jeden Einzelnen. Auch das wusste Erich Kästner schon vor 100 Jahren. "Ich sehe zu und warte. Ich warte auf den Sieg der Anständigkeit, dann könnte ich mich zur Verfügung stellen." So eiert Kästners Romanheld Fabian 1928 herum. In seinen 20ern war es da fast schon zu spät, um zu erkennen, dass es eben nicht reicht, unverbindlich dabeizustehen, wenn die Welt sich dreht. In unseren muss auch das anders werden, wenn sie gut werden sollen. Kommen Sie heil an!

