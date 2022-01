Kommentar: Sprechen mit Russland Stand: 15.01.2022 10:41 Uhr Es gibt Gespräche zwischen Russland und den USA, zwischen Russland und der Nato, eine Annäherung der Positionen im Ukraine-Konflikt hat bisher jedoch noch nicht stattgefunden. Einfach wird das auch nicht.

Ein Kommentar von Stephan Richter, freier Autor

So sehr der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze an Zeiten des Kalten Krieges erinnert: Es gibt in dem neuen Ost-West-Konflikt Hoffnung, dass die Diplomatie siegt. Nach einer Woche des Abtastens kann zwar von einer Deeskalation der Krise noch keine Rede sein. Aber die Konfliktparteien reden miteinander.

Kluges Konfliktmanagement zählt

Nicht auszudenken, wenn im Weißen Haus in Washington noch Donald Trump säße. So wie 2018 im Atomkonflikt mit Nordkorea, würde er wieder ein spektakuläres, aber sinnloses Gipfeltreffen inszenieren. Und so wie er einst hinterher von Pjöngjangs Diktator Kim Jong-un schwärmte, wäre jetzt Kreml-Chef Wladimir Putin sein bester Freund.

Zum Glück für Europa zählt in dem aktuellen Konflikt, der sich nicht im fernen Asien abspielt, sondern vor der eigenen Haustür, nicht die Inszenierung, sondern kluges Konfliktmanagement. Vor allem lassen sich die USA und Europa bislang nicht auseinanderdividieren. Wobei Europa einmal mehr die militärische Abhängigkeit von Amerika erlebt. Von einer eigenständigen Sicherheitspolitik ist der Kontinent weit entfernt, um ein Gesprächspartner "auf Augenhöhe" zu sein.

Wie ernst meinen es die USA und Europa mit Sanktionsdrohungen?

Niemand im Westen weiß genau, ob die Waffen und Soldaten, die Russland nahe der Ukraine zusammengezogen hat, nur Drohkulisse sind oder Kriegsvorbereitung. Pokert Putin? Klarheit sollte dagegen nach den Gesprächen in Genf, Brüssel und Wien bei den Moskauer Unterhändlern herrschen. Nicht nur für den Kreml, auch für den Westen gibt es "rote Linien". Sie beginnen bei der Frage der Nato-Osterweiterung und enden beim Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Dass Putin ernsthaft glaubt, den Westen mit seinen Maximalforderungen erpressen zu können, ist unwahrscheinlich. Dazu war er bislang zu sehr Realist. Eher will er mit seinem Säbelrasseln ausloten, was passiert, sollte er in die Ukraine einmarschieren. Wie ernst meinen es die USA und Europa mit Sanktionsdrohungen - und wie einig sind sie sich? Man denke an die Meinungsverschiedenheiten im Falle der Ostsee-Pipeline Nordstream 2.

Vor allem aber kann Putin mit seiner waffenstarrenden Diplomatie die russische Volksseele streicheln. Der Stachel sitzt tief, seit der damalige US-Präsident Barack Obama Russland 2014 herablassend als "Regionalmacht" tituliert hat. Ja, die Sowjetunion ist Geschichte. Aber zumindest jene ehemaligen Sowjetrepubliken, die wie die Ukraine vom russischen Präsidenten als eine Art Vorgarten betrachtet werden, will Moskau im Zaum halten.

Der Kreml-Chef will das Rad zurückdrehen

Hier geht es nicht nur um militärstrategische Überlegungen. Die russische DNA, Kultur und Sprache reichen tief in diese Länder hinein. Bedroht fühlt sich Russland wohl weniger durch die Nato als durch den letzten Verlust alter Größe und Einflusssphäre. Der Kreml-Chef, der bereits die Zeit von Glasnost und Perestroika brutal beendet hat, will auch hier das Rad zurückdrehen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Moskau beim Treffen im Nato-Russland-Rat zu verstehen gegeben, dass es beim Recht aller Staaten auf Souveränität und territoriale Unversehrtheit nichts zu verhandeln gibt. Gleiches gelte für die freie Bündniswahl. Gut so.

Doppelte Chance der Diplomatie

Zugleich hat das westliche Verteidigungsbündnis aber Gespräche über Rüstungskontrollen angeboten. Dies schließt die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen ein. Sie können von Moskau in der Tat als Bedrohung empfunden werden, sollte der Westen ihre Stationierung immer stärker nach Osten verlagern. Gleiches gilt allerdings auch umgekehrt für russische Raketen.

Hier liegt die doppelte Chance eines diplomatischen Prozesses, sollte er nach dem hoffnungsvollen Auftakt tatsächlich in Gang kommen. Russland könnte sein Gesicht wahren, und der Sicherheit aller wäre durch neue Abrüstungsschritte und vertrauensbildende Maßnahmen gedient. In diesem Fall hätte die Krise sogar Gutes bewirkt.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 16.01.2022 | 09:25 Uhr