Volker Beck lobt "überfällige" Rede von Robert Habeck Stand: 03.11.2023 11:44 Uhr Volker Beck (Grüne), Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hat die viel beachtete Videobotschaft seines Parteikollegen Robert Habeck im Interview auf NDR Info gelobt. Es sei Habeck gelungen, die Verantwortung der Bundesregierung gegenüber Israel zu verdeutlichen und gleichzeitig Verständnis für die Lage der palästinensischen Bevölkerung zu zeigen.

Habeck habe in seiner Rede betont, "dass aus unserer Geschichte eine Verantwortung für das jüdische Volk folgt, das bedeutet, für die Sicherheit der Juden und Jüdinnen in Deutschland und der Sicherheit des jüdischen und demokratischen Staates", erklärte Beck. "Das hat er auf eine Art und Weise gemacht, die nicht darüber hinwegsieht, in welchem Dilemma auch die palästinensische Bevölkerung in diesem Konflikt lebt. Gleichzeitig hat er deutlich gemacht, dass die politischen Schwierigkeiten nicht rechtfertigen, dass die Hamas Menschen massakriert, abschlachtet, entführt und foltert", sagte Beck.

Habeck: Wir können nicht empört genug sein

Für seine Rede, in der Habeck die antisemitischen Übergriffe in Deutschland anprangerte, bekam der Wirtschaftsminister viel Zuspruch. Er beschrieb die Angst, die Juden und Jüdinnen hierzulande wieder spüren, und appellierte: "Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein." Habeck verlangte "eine harte politische Antwort" und forderte von Muslimen in Deutschland eine klarere Distanzierung von antisemitischen Äußerungen und Handlungen.

Beck: Deutlichere Distanzierung von islamischen Verbänden muss kommen

Den Forderungen schließt sich Beck an. Seine Kritik richtete sich insbesondere an islamische Verbände in Deutschland, die sich deutlicher vom Antisemitismus distanzieren sollten. "Wir erwarten, dass es nicht nur Pressestatements gibt, die für die Mehrheitsgesellschaft geschrieben sind, die kein Muslim oder Muslima jemals zu sehen bekommt. Wir erwarten, dass da, wo der Islam missbraucht wird, um gegen Israel und Juden zu hetzen, sie da auf der Straße sind, um sich mit diesen Leuten zu streiten", sagte Beck.

