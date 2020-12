Pistorius: "Querdenker greifen zunehmend Staat an" Stand: 10.12.2020 08:19 Uhr Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die Entscheidung Baden-Württembergs begrüßt, die sogenannte Querdenker-Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

"Wir müssen genau hinschauen."

Auf NDR Info sagte Pistorius am Donnerstag, in der Gruppierung gebe es extremistische Bestrebungen: "Aus der Bewegung heraus hat sich legitimer Protest gegen Corona-Maßnahmen zu einem Angriff auf den Staat und die Demokratie entwickelt. Hier müssen wir genau hinschauen. Und das tun wir auch."

Eine Beobachtung der "Querdenker" durch den Verfassungsschutz in Niedersachsen hält Pistorius derzeit aber nicht für nötig: "Hier gibt es lediglich einzelne Personen oder kleine Zusammenschlüsse. Diese sind nicht so gut organisiert wie in Baden-Württemberg. Aber wir haben das im Blick."

Thema bei Innenministerkonferenz

Über den weiteren Umgang mit der "Querdenker-Bewegung beraten heute die Innenminister von Bund und Ländern.

