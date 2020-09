Stand: 21.09.2020 08:10 Uhr

Martin: Digitalisierung der Schulen hilft auch nach Corona

Vor dem Schulgipfel im Kanzleramt am Montagabend hat Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) noch einmal betont, dass eine erneute flächendeckende Schließung der Schulen unbedingt verhindert werden müsse. Sie forderte außerdem weitere Investitionen in die Digitalisierung.

Die Schulen befänden sich wieder im Regelbetrieb, rund 99 Prozent der Schülerinnen und Schüler seien fünf Tage die Woche in den Klassen, sagte Martin im Interview bei NDR Info. "Damit sind wir ganz zufrieden." Bei der Digitalisierung hätte sie sich allerdings gewünscht, dass Deutschland schon weiter sei. Der Digitalpakt laufe, "aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das auch so schnell wie möglich in die Schulen bringen", betonte Martin.

Digitalisierung hilft auch nach der Pandemie

Das gemeinsame Ziel aller Kultusministerinnen und Kultusminister sei es, erneute flächendeckende Schließungen von Schulen und auch Kitas unbedingt zu verhindern. Außerdem müsse dort, wo es Infektionsgeschehen gebe, Homeschooling einfach ermöglicht werden, so die Ministerin: "Das Virus ist noch nicht weg." Auch nach der Pandemie sei das digitale Lernen eine sehr gute Ergänzung für den Unterricht, "wenn man es gut macht, wenn es gut ausgestattet ist, wenn die Lehrerinnen und Lehrer gut darauf vorbereitet sind," ergänzte die Bildungsministerin.

Lehrkräfte müssen digital weitergebildet werden

"Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern relativ schnell nach dem Lockdown eine digitale Lernplattform eingeführt", sagte Martin. Außerdem bilde man Lehrerinnen und Lehrer schon länger in diesem Bereich fort. "Wenn wir digitales Lernen machen wollen, ist die gute Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern natürlich der Schlüssel." Die Länder wünschten sich dafür mehr Unterstützung vom Bund. So könnten digitale Kompetenzzentren eingerichtet werden. Hier könnten auch Schüler lernen, aber vor allem ginge es um die digitale Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Diese müssten technisch und pädagogisch besser gerüstet sein, forderte die Bildungsministerin. Aktuell werde das Geld aus dem Digitalpakt noch abgerufen. Es werde gebaut und gebaggert. Wo es beispielsweise noch keine ausreichenden WLAN-Installationen gebe, werde nachgebessert.

Kein Unterricht ohne Lüftungsmöglichkeit

"Dort, wo Räume nicht gelüftet werden können, darf nicht unterrichtet werden," sagte Martin. Auch hier werde gebäudetechnisch nachgebessert. Die zuständigen Kommunen und Landkreise seien angehalten, Mängel zu melden. Auch Virologen hätten sie darauf hingewiesen, dass unbedingt regelmäßig gelüftet werden müsse. Damit sei ein Schulraum, der nicht gelüftet werden kann, in Pandemiezeiten kein Raum, in dem man unterrichten könne.

Das Interview zum Nachhören 7 Min Martin: "Lehrer für Digitalisierung ausbilden" Vor dem Spitzentreffen mit Merkel zur Digitalisierung an Schulen fordert die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin (SPD), flächendeckende Ausbildungszentren für Lehrkräfte. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 21.09.2020 | 06:10 Uhr