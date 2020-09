Stand: 14.09.2020 10:33 Uhr

Baerbock zur NRW-Wahl: "Grüne sind vor Ort verankert"

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Partei bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Im Interview mit NDR Info sagte sie am Montag, man habe für ein starkes grünes Ergebnis gestritten - und das habe offensichtlich geklappt. Die Partei erreichte 20 Prozent der Stimmen, ein Plus von 8,3 Prozent zur Wahl vor sechs Jahren.

Man habe einen klaren Anspruch gehabt, so Baerbock. "NRW ist ja nicht irgendein Bundesland, sondern das bevölkerungsstärkste Bundesland und deswegen war uns das wichtig, vor allem überall anzutreten - in der Stadt und in ländlichen Regionen", sagte die Grünen-Politikerin. Dabei habe man vor allem auf viele Frauen gesetzt, denn: "Gerade bei Kommunalwahlen treten nur wenig Frauen an", sagte die Bundesvorsitzende der Grünen.

Baerbock: "Bundestrend spielt mit rein"

Baerbock betonte, dass Kommunalwahlen im Regionalen entschieden werden. "Kommunalwahlen sind schon auch Wahlen vor Ort", sagte sie. Und meinte damit: Themen wie Verkehrsplanung oder der Bau von Kitas würden gemeinsam vor Ort ausverhandelt. "Deswegen ist es wichtig, dass man auch dort verankert ist", sagte die Bundesvorsitzende. Gleichzeitig unterstrich Baerbock die Bedeutung der Grünen im Bund: "Aber natürlich spielt aus meiner Sicht der Bundestrend immer ein bisschen mit rein."

Corona-Pandemie habe Grünen geholfen, so Baerbock

Auch die Corona-Pandemie habe den Grünen Auftrieb verliehen. In der Pandemie-Situation sei immer gefragt worden, wo die Grünen seien, sagte Baerbock. "Aber wir haben deutlich gezeigt, dass wir vor Ort sind und dass wir da die Dinge anpacken." Man sei in den vergangenen Wochen viel unterwegs gewesen und mit den Menschen - natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln - ins Gespräch gekommen, sagte sie im Interview mit NDR Info. Dabei habe sich auch gezeigt: Der Klimaschutz sei weiter ein zentrales Thema für die Menschen im Land, so die Grünen-Chefin.

"Haben als Grüne den Finger in die Wunde gelegt"

Was das Krisen-Management in der Pandemie angeht, sieht Baerbock ihre Partei in der Rolle der kritisch beobachtenden Opposition: "Da, wo die Bundesregierung aus unserer Sicht nicht genug tut, haben wir als Grüne den Finger in die Wunde gelegt", sagte sie. Man habe immer wieder deutlich gemacht, wo die Bundesregierung nicht stark genug hingeschaut habe - beispielsweise bei den Familien und den Solo-Selbstständigen. Allerdings sei es aus der Perspektive der Grünen-Vorsitzenden total richtig gewesen, dass die demokratischen Parteien gemeinsam mitangepackt haben - dadurch sei eine Situation, in der das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser überlastet werden, verhindert worden.

Baerbock demonstriert Geschlossenheit an der Parteispitze

Angesprochen auf ihre Ambitionen als Spitzenkandidatin für die Bundestageswahl sagte Baerbock, man mache es anders als andere Parteien. "Eine Partei zu führen und die großen Herausforderungen in der Politik anzugehen, bedeutet für uns, das gemeinsam zu machen", so die Politikerin. Man wolle nicht schauen, wer die einizge Person sei, die das packe. "Die Probleme in der Welt sind so komplex, dass man das gemeinsam im Team macht und das werden wir gemeinsam auch mit Blick auf diese Bundestagwahl weiter so machen", sagte Baerbock. Man werde erst im nächsten Jahr alle Personalfragen klären - wenn es in den heißen Wahlkampf gehe.

