Seehofers 69 - Die Radio- und Podcast Serie Sendedatum: 11.07.2021 11:04 Uhr Es war ein Abschiebeflug wie jeder andere, bis Horst Seehofer scherzte: „Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag ...“. Drei Jahre später finden wir einige der 69 Afghanen wieder: Im Chaos von Kabul, gestrandet in Moria und zurück in der bayrischen Idylle.

von Armin Ghassim und Annette Kammerer

Nawid zerschnitt sich die Arme, Abdul zeigte noch verzweifelt seine Zeugnisse, Basir entkam und tauchte unter. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli, Horst Seehofers Geburtstag, wurden 69 Afghanen abgeschoben. Zurück in ein Land, in dem nach beinahe 20 Jahren NATO-Einsatz nach wie vor einer der tödlichsten Konflikte der Welt tobt.



Wir reisen ihren Geschichten hinterher bis nach Kabul, nach Griechenland und in die bayerische Provinz. Denn tatsächlich konnten einige zurückkehren, als Fachkräfte, nach einem schier endlosen Kampf gegen bürokratische Windmühlen.



Es sind Geschichten von Freundschaften, die im „Wir schaffen das“-Sommer 2015 entstanden und in denen sich die große Frage unserer Zeit widerspiegelt: Wer hat das Recht, in Wohlstand und Frieden zu leben?



NDR Info, Das Feature

Sonntag, 11.07.2021, 11.04 Uhr

Folge 1: Willkommen und Tschüss

Folge 2: Komm, Regen



Sonntag, 18.07.2021, 11.04 Uhr

Folge 3: Festgefahren

Folge 4: Rückkehr

Eine Radio- und Podcast-Serie von Armin Ghassim und Annette Kammerer

Musik: Chico Mello

Regie: Dörte Fiedler

Produktion: Deutschlandfunk/NDR 2021



Verfügbar bis 03.07.2022.



Haben Sie Anregungen, eine Frage, Lob und Kritik? Schreiben Sie uns.



Panorama Absurde Abschiebung: "Seehofers Afghanen" sind zurück Im Juli 2018 nach Afghanistan abgeschoben - und nun teils ganz legal wieder hier. Die Fälle zeigen die Widersprüchlichkeit der deutschen Asyl- und Einwanderungspolitik. mehr

Portal NDR Radiokunst Das Hörspiel- und Feature-Angebot des Norddeutschen Rundfunks. mehr Features Kulturfeatures und Porträts, Recherchen und Analysen aus Politik und Gesellschaft, dazu persönliche Geschichten – für Sie in einer Box. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 11.07.2021 | 11:04 Uhr