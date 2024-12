Wie KI uns voranbringt: Neue Ideen aus dem Norden

Künstliche Intelligenz durchdringt mehr und mehr unseren Alltag. Über 50 Prozent aller deutschen Unternehmen befassen sich schon in der einen oder anderen Form mit dem Thema. NDR Info beleuchtet in einer Serie Projekte in Norddeutschland: aus der freien Wirtschaft, aber auch aus dem Gesundheitswesen oder der Justiz.