Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern gilt weiter Stand: 26.05.2024 19:14 Uhr Das Wochenende klingt in Teilen von Norddeutschland ungemütlich aus: Laut dem Deutschen Wetterdienst gilt aktuell eine Unwetterwarnung für die Region zwischen der Wismarer Bucht und dem Greifswalder Bodden in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in Schleswig-Holstein gab es Unwetter.

Bis in den Abend hinein können in diesem Gebiet laut der Unwetterwarnung des DWD schwere Gewitter auftreten. Auch heftiger Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel seien zu erwarten, außerdem Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 km/h. Schon am frühen Nachmittag hatte der DWD in den nördlichen Landesteilen von Mecklenburg-Vorpommern vor schweren Gewittern gewarnt, auch für Teile von Schleswig-Holstein galt bis zum frühen Abend eine Unwetterwarnung.

Weitere Informationen Karte: Für welche Regionen gilt eine Unwetterwarnung? In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Feuerwehr und Polizei in Schleswig-Holstein im Einsatz

Zu mehr als 300 Einsätzen sind am Sonntagnachmittag die Feuerwehren im Osten Schleswig-Holsteins nach eigenen Angaben ausgerückt. Die vom DWD angekündigten Unwetter sorgten für vollgelaufene Keller und stürmischen Böen. Im Lübecker Westen befreiten die Rettungskräfte eine Frau aus ihrem Auto, das in einer überfluteten Straße etwa 50 Zentimeter unter Wasser stand. Verletzt wurde niemand.

Auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) in Richtung Norden wurde ein Unfall mit mehreren Autos durch Aquaplaning verursacht, wie NDR Schleswig-Holstein berichtete. Laut Polizei erlitten vier Menschen Verletzungen.

Gewitter und Starkregen am Wochenende auch in Niedersachsen

Neben längeren sonnigen Abschnitten war das Wetter auch in anderen Teilen Norddeutschlands am Wochenende unbeständig und teilweise ungemütlich gewesen. So traten etwa im mittleren und südlichen Niedersachsen laut Wetterdienst Gewitter, Starkregen und Sturmböen auf, auch in Hamburg und dem südlichen Schleswig-Holstein regnete es teils heftig.

Am Sonntagnachmittag flutete starker Regen innerhalb von wenigen Minuten Teile von Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg). Teilweise hätten Straßen einen halben Meter unter Wasser gestanden, sagte Ralf Behrens von der Feuerwehr Buchholz dem NDR in Niedersachsen.

Weitere Informationen Starker Regen flutet in Minuten Straßen und Keller in Buchholz Die Feuerwehr war am Sonntag im Großeinsatz in der Stadt in der Nordheide. Mitunter habe das Wasser einen halben Meter hoch gestanden. mehr

Bereits am Freitag hatten Unwetter Feuerwehreinsätze ausgelöst. So waren etwa in der Region Hannover zwei Dachstühle durch Blitzeinschläge in Brand gesetzt worden. Eine Mutter habe sich mit ihren drei Kindern rechtzeitig aus ihrer Dachwohnung in Sicherheit bringen können, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen.

Straße in Celle überschwemmt

Auch in Hemmingen in der Region Hannover löste ein Blitz am Freitag einen Dachstuhlbrand aus. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt, es entstand nur geringer Sachschaden. Außerdem setzte ein Blitz unter anderem ein Haus in Braunschweig in Brand. Es seien Flammen aus dem Dachstuhl geschlagen, man habe das Feuer aber schnell löschen können, so die Einsatzkräfte. In Celle setzte der Starkregen am Freitagabend eine Straße unter Wasser. Die Feuerwehr pumpte das gut 30 Zentimeter hoch stehende Wasser aus der Felicitas-Rose-Straße ab.

Viele Wolken und Regen auch zu Wochenbeginn

Auch in den kommenden Tagen ist wechselhaftes Wetter für Norddeutschland vorhergesagt. Am Montag wird es meist wolkig sein und gebietsweise regnen, teils sind erneut Gewitter zu erwarten. In Schleswig-Holstein sind aber auch längere trockene und heitere Abschnitte möglich. Die Höchstwerte werden etwa 18 Grad auf Fehmarn, 20 Grad in Schleswig, 22 Grad in Soltau und Helmstedt und bis zu 24 Grad in der Uecker-Randow-Region betragen.

Am Dienstag soll es stark bewölkt bleiben mit einer großen Regenwahrscheinlichkeit und weiteren Gewittern. Im Westen wird sich die Sonne wohl am häufigsten zeigen bei bis zu 24 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 26.05.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter