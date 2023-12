Schnee im Norden: Trotz Tauwetter nachts weiterhin Glättegefahr Stand: 07.12.2023 17:00 Uhr Der Dauerfrost im Norden ist vorbei, verbreitet gibt es tagsüber Plusgrade. Vom Schnee ist vielerorts nur noch Matsch übrig. Trotz des Tauwetters kann es auf den Straßen - vor allem nachts - aber weiterhin zu Glätte kommen.

Nach tagelangem Dauerfrost gab es Donnerstag verbreitet Plusgrade im Norden: von maximal 1 Grad in Flensburg bis 3 Grad in Göttingen. Dazu lockerte die Wolkendecke auf und gebietsweise schien die Sonne. Der teils noch einige Zentimeter hoch liegende Schnee dürfte nach und nach wegschmelzen.

Relativ ruhig war dementsprechend die Verkehrslage, so die Auskunft verschiedener Polizei-Lagezentren aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Es gab verhältnismäßig wenige Glätteunfälle. Die wohl größte Unfallstelle im Norden gab es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 21 bei Nettelsee (Kreis Plön). Dort rutschte ein Sattelzug auf glatter Straße in einen Graben. In der Folge war die Autobahn Richtung Süden bis zum Nachmittag voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Trotz Tauwetter weiterhin glatte Straßen möglich

Bis Ende der Woche sollten die Menschen in Norddeutschland aber noch mit Glätte rechnen, so NDR Wetterexperte Alex König. Der Grund dafür: überfrierender Schneematsch, denn vor allem nachts sollen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt fallen. Insgesamt soll das Thermometer bis zum Wochenende aber auf bis zu acht Grad steigen. Am Freitag wird der Ausläufer eines Sturmtiefs in Norddeutschland erwartet.

Mittwoch legte der Schnee viel Verkehr im Norden lahm

Am Mittwoch kam es aufgrund des massiven Schneefalls zu Behinderungen im Verkehr. Die Polizei in Neubrandenburg wies beispielsweise darauf hin, dass Gefahrguttransporte bei winterlichen Witterungsbedingungen nicht weiterfahren dürfen und stoppte Transporter mit Propangas, Benzin, Heizöl und Ähnlichem. Autofahrer in Niedersachsen und Schleswig-Holstein mussten zudem regional mit nicht geräumte Bundes- und Landesstraßen klarkommen, da die Gewerkschaft ver.di die Straßenmeistereien zu einem Warnstreik aufgerufen hatte. Die Hamburger Stadtreinigung war im Dauereinsatz. 725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeuge waren unterwegs, um Straßen und Wege zu räumen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 07.12.2023 | 15:00 Uhr