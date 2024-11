"Orange Day" gegen Gewalt an Frauen: Viel Engagement im Norden

Weltweit wird heute Gewalt gegen Frauen angeprangert. Allein in Deutschland sind im vergangenen Jahr 360 Frauen und Mädchen von Partnern, Ex-Partnern, Familienangehörigen und anderen getötet worden - weil sie Frauen waren. Die "Orange Day"-Kampagne der Vereinten Nationen bezieht sich aber nicht nur auf körperliche Gewalt. Am Rathaus in Hannover hängt zum Beispiel ein Banner gegen "Catcalling" - sexuell anzügliche Sprüche. Auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gibt es viele Aktionen.

Das Hilfetelefon - bundesweite Beratung und Hilfe für Frauen: Tel. 116 016